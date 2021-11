Spoedtest.nl weer aangesloten op de CoronaCheck-App

Spoedtest.nl, het grootste commerciële coronatestbedrijf van Nederland, is weer aangesloten op de CoronaCheck-App. Onlangs werd het bedrijf vanwege verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen door het ministerie van Volksgezondheid van de app afgesloten. Ook kon het bedrijf geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang.

Het bedrijf zegt dat het op aanraden van de GGD is gaan werken met een registratiesysteem dat test- herstel- en vaccinatiebewijzen kan afgeven. "Spoedtest.nl heeft duidelijk voorafgaand aan het verplicht in gebruik nemen van het systeem, waarbij herstelbewijzen moesten worden doorgegeven, kenbaar gemaakt dat het een onduidelijk systeem is die niet gericht is op het maken van herstelbewijzen. Ondanks die mededeling is Spoedtest.nl door de GGD toch gewezen op de plicht om via dit systeem te gaan werken”, zegt Rasmus Emmelkamp, directeur van het coronatestbedrijf.

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laat weten dat uit onderzoek bleek dat er via het registratiesysteem vaccinatiebewijzen, herstelbewijzen en testbewijzen zijn afgegeven door vier accounts die te koppelen zijn aan medewerkers van Spoedtest.nl. "Dit gaf mij aanleiding de testaanbieder de toegang tot CoronaCheck tijdelijk te ontzeggen ter bescherming van het CoronaCheck-stelsel. Ook is dit rapport aanleiding geweest om aangifte te doen."

Naar aanleiding van de afsluiting volgde een vervolgonderzoek. Daaruit blijkt volgens de minister dat Spoedtest.nl op grote schaal handelingen heeft verricht die geleid hebben tot het uitgeven van in ieder geval herstelbewijzen. "Het op deze schaal uitgeven van herstelbewijzen door een testaanbieder is in strijd met de gebruikersvoorwaarden van het HKVI-portaal", merkt De Jonge op. Het bedrijf spreekt over een "verschil van inzicht" over het gebruik van het registratiesysteem.

Uit het nadere onderzoek blijkt tevens dat de in het onderzoeksrapport getrokken conclusies over het uitgeven van vaccinatiebewijzen niet met zekerheid zijn komen vast te staan. "Daarmee is het vermoeden van opzettelijk frauduleus handelen komen te vervallen. Dat maakt dat er geen directe aanleiding meer is om de tijdelijke ontzegging van de toegang tot CoronaCheck te handhaven. Wij hebben de testaanbieder vanochtend laten weten dat ze daarom vandaag weer toegang krijgen tot CoronaCheck", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Nu Spoedtest.nl weer is aangesloten op de CoronaCheck-App kunnen alle testen weer worden uitgevoerd in de vestigingen van het bedrijf.