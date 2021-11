Kamer van Koophandel neemt verdere maatregelen na datalek bij Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) neemt verdere maatregelen na het datalek bij het Handelsregister waarbij de beschermde privéadressen van zo'n achttienhonderd mensen door een oud-advocaat werden opgevraagd. Het datalek kon ontstaan doordat het autorisatiebeheer bij de KvK niet op orde was, zo liet voormalig demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder weten.

Een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, kunnen dergelijke adressen door middel van een bepaalde autorisatie inzien. De oud-advocaat had van januari tot juni dit jaar bijna zeshonderd keer gegevens via het KvK-systeem opgevraagd. Het ging om bijna achttienhonderd privéadressen. Naar aanleiding van het datalek is er een onderzoek gestart naar de autorisaties van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Op basis van dit onderzoek werden de autorisaties van 164 voormalige advocaten, 70 voormalige notarissen en 15 voormalige gerechtsdeurwaarders ingetrokken die nog steeds in staat waren om beschermde privéadressen op te vragen. In veel gevallen bleek dat het account met de betreffende autorisatie was overgedragen aan een opvolger van de inmiddels vertrokken advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder. Van acht voormalige advocaten werd geen of geen sluitende verklaring ontvangen. De verklaringen worden op het moment verder onderzocht.

Naast advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen ook hun medewerkers in opdracht beschermde privéadressen opvragen. Deze medewerkers zijn niet in de registers van de beroepskoepels opgenomen en zijn in de eerste controle op de drie beroepsgroepen buiten beschouwing gelaten. De KvK heeft de afgelopen weken met enkele grote advocaten- en notarissenkantoren overlegd om na te denken over hoe om te gaan met de autorisaties van medewerkers.

Op basis hiervan worden verschillende maatregelen genomen. Zo moeten alle verstrekte autorisaties worden herbevestigd, anders worden ze ingetrokken. Verder worden risico's als gevolg van eventuele onbevoegde bevragingen van medewerkers in kaart gebracht, wordt een jaarlijkse controle op de actualiteit van primaire en gedelegeerde autorisaties uitgevoerd en wordt onderzocht of er een real-time koppeling kan plaatsvinden met de bestanden van de beroepsorganisaties voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Begin volgend jaar komt er een update over het onderzoek naar de autorisaties van medewerkers, zo schrijft demissionair minister Blok van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.