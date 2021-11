FSFE vraagt informateurs om aandacht voor vrije software in regeerakkoord

De Free Software Foundation Europe (FSFE) vraagt informateurs Remkes en Koolmees in een open brief om aandacht voor vrije software in het regeerakkoord. Dat zou onder andere voor meer innovatie en transparantie moeten zorgen en vendor lock-in moeten voorkomen.

Vrije software is software die aan gebruikers bepaalde vrijheden toekent, waaronder de vrijheid om het programma voor elk doel te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en te verspreiden. "Dit recht ondersteunt andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en privacy", zo stelt de stichting. Volgens de FSFE is het dan ook belangrijk dat er in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet aandacht is voor vrije software.

In de brief aan de informateurs geeft de stichting verschillende voorbeelden (pdf). Zo zouden algoritmes als vrije software moeten worden gepubliceerd voor grotere transparantie. Ook wil de FSFE dat er (hulp)middelen beschikbaar komen om onderwijsinstellingen te helpen bij digitale vaardigheden, informatiewijsheid en het verbeteren van de privacy van leerlingen en personeel.