Politie gebruikt geen Chinese drones bij demonstraties voor Oeigoeren

Bij demonstraties voor bijvoorbeeld de rechten van Oeigoeren maakt de politie geen gebruik van Chinese drones, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. De politie heeft drones van de Chinese fabrikant DJI onder andere ingezet tijdens Coronaprotesten, Black Lives Matter-demonstraties, boerenprotesten en het Woonprotest in Rotterdam.

"In het kader van de mitigerende maatregelen rondom het gebruik van Chinese drones heeft de korpsleiding van de politie besloten om bij bijvoorbeeld demonstraties voor de rechten van Oeigoeren andere luchtsteunmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld een helikopter of een militaire drone", aldus de minister, die reageerde op Kamervragen van de VVD over het gebruik van DJI-drones door de politie.

VVD-Kamerleden Michon-Derkzen, Brekelmans en Rajkowski vroegen Grapperhaus of hij weet dat de VS sinds vorig jaar vanwege veiligheidszorgen geen DJI-drones meer gebruikt. "Nederland is eind 2020 door de VS geïnformeerd dat DJI op de entity list van het Bureau of Industrial Security van het Department of Commerce is geplaatst", reageert de minister. "Hierbij wijzen zij op de rol van onder andere DJI bij het mogelijk maken van mensenrechtenschendingen in China door hoogtechnologische surveillance en het exporteren van deze technologie naar derde landen waar repressieve regimes aan de macht zijn."

Geen absoluut risico

Volgens Grapperhaus ziet Nederland het gebruik van Chinese technologie niet als absoluut risico. "Het inzetdoel van de technologie en de mogelijkheid om mitigerende maatregelen te treffen zijn bepalend of het verantwoord is om gebruik te maken van een bepaalde technologie." In het geval van de politie zijn er maatregelen getroffen om eventuele risico's te verhelpen, stelt de bewindsman. Zo worden de drones niet voor gevoelige politieoperaties ingezet, maar alleen voor forensische opsporing, verkeersongevallenanalyse en openbare orde en veiligheid.

De politie gebruikt wel de besturingssoftware van DJI, maar er wordt geen gebruik gemaakt van de DJI-besturingsapp. Wel erkent de minister dat niet kan worden uitgesloten of met de drones gemaakte beelden, ondanks schriftelijke afspraken met DJI, toch bij de fabrikant of Chinese overheid terechtkomen. "Om deze reden heeft de politie mitigerende maatregelen genomen. Zo worden voor operaties waar vertrouwelijkheid gegevens worden verwerkt geen DJI-producten ingezet, maar andere vormen van luchtsteun."