Hoge Raad doet aangifte van telefoonspoofing door Engelstalige oplichters

De Hoge Raad heeft bij de politie aangifte gedaan van telefoonspoofing door Engelstalige oplichters. De afgelopen weken zijn duizenden Nederlanders gebeld door oplichters die zich voordoen als de ‘National Police’ of het ‘Dutch Supreme Court'. De telefoontjes lijken van een Nederlands mobiel nummer te komen of van de Hoge Raad.

In werkelijkheid gaat het om gespoofte telefoonnummers en zijn de mobiele nummers van particulieren die er niets mee te maken hebben. In eerste instantie wordt er een opgenomen Engelstalig bericht afgespeeld dat het BSN-nummer van de ontvanger wordt misbruikt, er tegen hem een arrestatiebevel loopt of dat de ontvanger betrokken is bij drugshandel en witwassen.

"Er wordt gesuggereerd dat ze spreken met (iemand van) het Supreme Court of the Netherlands, dat zij onderdeel zijn van een onderzoek en dat zij vervolging kunnen afkopen door geld over te maken", zo laat de Hoge Raad vandaag weten. De organisatie heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De mensen die slachtoffer van deze spoofing zijn geworden worden door de Hoge Raad geadviseerd zelf ook aangifte te doen.

De Hoge Raad benadrukt dat het burgers nooit direct telefonisch benadert om over de inhoud van een zaak te spreken. Begin november meldde de Fraudehelpdesk dat het duizenden klachten van mensen had ontvangen die door de oplichters waren gebeld. Slachtoffers werden uiteindelijk voor 209.000 euro opgelicht.