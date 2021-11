Grapperhaus: onwenselijk dat NCSC buiten de wet om dreigingsinformatie deelt

Het is onwenselijk dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zich door wettelijke beperkingen genoodzaakt ziet om buiten de wet om informatie over cyberdreigingen te delen, zo vindt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Eind september meldde de Volkskrant op basis van anonieme bronnen dat het NCSC nog geen vijf procent deelt van alle dreigingsinformatie die het ontvangt. De organisatie ontvangt dagelijks informatie over aanvallen, maar mag die door wettelijke beperkingen slechts beperkt delen. Uit frustratie zou het NCSC in dringende gevallen buiten de wet om dreigingsinformatie met partijen delen, aldus de krant.

De berichtgeving was aanleiding voor CDA-Kamerleden Amhaouch en Palland om de minister om opheldering te vragen. "Bent u bekend met signalen dat vanwege veel te stringente wettelijke beperkingen het NCSC genoodzaakt is om buiten de wet om te werken? Acht u dat acceptabel? ", zo vroegen ze. "Wij zijn bekend met deze signalen en deze situatie is onwenselijk", antwoordt Grapperhaus.

De minister merkt op dat het NCSC informatie over cyberdreigingen en incidenten op dit moment vanwege een "leemte in de wet" niet kan altijd kan delen met aanbieders die geen vitale aanbieder zijn of deel uitmaken van de rijksoverheid. Een wijziging van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) moet ervoor zorgen dat het NCSC de bevoegdheid krijgt om dreigingsinformatie wel met deze andere aanbieders of hun schakelorganisaties te delen.

Scannen van internet

Amhaouch en Palland wilden ook van Grapperhaus weten waarom het NCSC niet de mogelijkheden heeft om het internet te scannen om te kijken welke partijen er gevaar lopen voor bepaalde kwetsbaarheden en wat er moet worden gedaan om dit mogelijk te maken. Daarop stelt de minister dat het NCSC technisch onderzoek uitvoert voor het informeren en adviseren van organisaties die deel uitmaken van de rijksoverheid en vitale aanbieders over voor hen relevante dreigingen en incidenten.

"In het kader van deze taakuitoefening scant het NCSC ook op kwetsbaarheden voor zover dit mogelijk is zonder daarbij de netwerk- en informatiesystemen van organisaties binnen te dringen. Voor zover scannen naar kwetsbaarheden het zonder toestemming binnendringen van een netwerk- of informatiesystemen inhoudt, beschikt het NCSC niet over de daartoe benodigde wettelijke bevoegdheid", zo laat de minister weten.