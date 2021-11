Banken VS moeten ransomware en ddos-aanvallen binnen 36 uur melden

Vanaf 1 mei volgend jaar zijn banken in de Verenigde Staten verplicht om ernstige cyberincidenten zoals ransomware-infecties en ddos-aanvallen na ontdekking binnen 36 uur bij de federale toezichthouder FDIC (Federal Deposit Insurance Group) te melden. Volgens de toezichthouder zit erop dit moment een gat in het tijdig door banken worden gewaarschuwd over ernstige cyberincidenten.

Met de nu aangekondigde meldplicht moeten de FDIC en andere financiële toezichthouders beter in staat zijn om op cyberdreigingen voor de banksector te reageren. De meldplicht geldt voor alle cyberincidenten die invloed hebben op de bedrijfsvoering en de mogelijkheid om producten en diensten aan te bieden of de stabiliteit van de financiële sector. Als voorbeeld noemt de FDIC ddos- of ransomware-aanvallen.

Wanneer blijkt dat het cyberincident gevolgen heeft voor klanten en dit langer duurt van vier uur zijn banken verplicht om dit aan de klanten te laten weten. De meldplicht gaat op 1 april 2022 in en vanaf 1 mei 2022 is volledige compliance vereist.