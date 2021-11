Privacytoezichthouders willen verbod op gepersonaliseerde advertenties

Europese privacytoezichthouders willen een verbod op gepersonaliseerde advertenties die zijn gebaseerd op het online volgen van mensen, bijvoorbeeld door middel van trackingcookies. Dat laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vandaag weten. Het zonder toestemming online volgen van mensen is nu al niet toegestaan, maar de toezichthouders willen dat deze manier van volgen in het geheel verboden wordt.

Dat schrijven de toezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), in een verklaring aan de Europese Commissie. Op dit moment zijn er verschillende wetten in de maak, de Digital Services Act (DSA), de Digital Markets Act (DMA), de Data Governance Act (DGA) en de Artificial Intelligence Regulation (AIR), die onder andere fundamentele rechten van internetgebruikers moeten beschermen.

Volgens de EDPB zijn de wetsvoorstellen op drie punten onvoldoende.Ten eerste worden de rechten van burgers niet goed genoeg door deze wetten beschermd. Ten tweede zijn de wetsvoorstellen op sommige punten in tegenspraak met bestaande wetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als laatste is het toezicht op deze wetsvoorstellen niet goed geregeld. "De wetten beschermen persoonsgegevens van Europeanen dus onvoldoende en zijn niet effectief genoeg", aldus de AP.

Zo willen de Europese privacytoezichthouders in de DSA onder andere strengere regels voor gepersonaliseerde advertenties en uiteindelijk een verbod op dit soort advertenties. "Die advertenties zijn gebaseerd op de meest ingrijpende vormen van het online volgen van mensen, bijvoorbeeld met trackingcookies", zo laat de AP weten.

"Grote techbedrijven en talloze kleinere advertentiebedrijven verdienen goudgeld door ons op internet te bespioneren, dossiers over onze interesses aan te leggen en daarmee advertentieruimte te verkopen aan andere bedrijven", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Ze houden bij wat jouw hobby’s zijn, of je op mannen of vrouwen valt, welke ziektes je misschien wel hebt… En dat alles om ons beter te kunnen manipuleren, zodat wij hun producten kopen. Dat zou je pervers kunnen noemen. Zéker bij het bespioneren van kinderen."

Daarnaast pleit de EDPB nogmaals voor een verbod op gezichtsherkenning en andere real-time biometrische systemen in de openbare ruimte. Ook moet er een verbod komen op AI-systemen die mensen indelen in groepen op basis van etniciteit, geslacht, seksualiteit of politieke voorkeur. Verder zitten de drie wetten niet op één lijn met bestaande wetten zoals de AVG en is onduidelijk welke toezichthouders handhaving moeten houden.

De EDPB vindt dan ook dat de Europese Commissie en het Europees Parlement de wetsvoorstellen moeten aanpassen. "Deze wetten moeten Europese bedrijven en overheden helpen om op een verantwoorde manier te innoveren. Om goed gebruik te maken van nieuwe technieken, maar daarbij telkens de rechten en vrijheden van Europeanen stevig te beschermen", zegt Wolfsen. "Dat is heel goed. Maar de voorstellen zijn nog niet goed genoeg. Dat moet beter."