Grapperhaus: controle op identiteitsbewijs blijft achter bij check van qr-code

Allerlei sectoren zijn door de overheid verplicht gesteld om het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs van bezoekers en gasten te controleren, maar met name de controle van het ID blijft achter. Dat meldt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

"Uit de peiling van deze week komt naar voren dat de naleving en controle op het coronatoegangsbewijs (qr-code en ID-controle) nog niet verbeterd is en in enkele gevallen zelfs verslechterd ten opzichte van de week daarvoor. In tijden van oplopende besmettingscijfers en oplopende opnames in ziekenhuizen is dit zorgelijk en moet de naleving en de controle echt verbeteren", aldus de minister.

Volgens de laatste peiling wordt in geen enkele sector bij meer dan 35 procent van de bezoekers zowel de qr-code als het identiteitsbewijs gecontroleerd. Er zijn wel verschillen per sector. In restaurants, theaters en casino’s wordt over het algemeen het vaakst de qr-code gescand. Voor deze drie sectoren is dat ongeveer 75 procent, de controle op het ID blijft echter achter.

In bioscopen wordt er volgens Grapperhaus steeds minder goed gecontroleerd. In week 44 werd in bioscopen van zo’n 85 procent van de bezoekers de qr-code gescand en bij ongeveer de helft van de bezoekers het identiteitsbewijs gecontroleerd. Dat is afgenomen tot ongeveer 70 procent gescande qr-codes en 35 procent gecontroleerde ID’s.