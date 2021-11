WhatsApp past privacybeleid aan voor Europese gebruikers na AVG-boete

WhatsApp heeft het privacybeleid voor Europese gebruikers aangepast nadat het in september nog een boete van 225 miljoen euro kreeg opgelegd voor het overtreden van de AVG. De chatdienst van techreus Meta heeft aanvullende informatie toegevoegd over de data die het verzamelt en gebruikt, waarom het gegevens van gebruikers opslaat en wanneer het die verwijdert en welke diensten derde partijen aan WhatsApp bieden.

Ook is er meer informatie toegevoegd over de juridische basis voor het verwerken van gegevens en waarom er data "over grenzen" wordt gedeeld. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de manier waarop WhatsApp data verwerkt en gebruikers hoeven ook niet met nieuwe voorwaarden akkoord te gaan of andere actie te ondernemen.

De Ierse privacytoezichthouder besloot WhatsApp de AVG-boete op te leggen omdat het niet voldeed aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt aan transparantie en informatievoorziening, zoals het uitleggen van hoe de persoonlijke informatie van mensen wordt gebruikt. Het gaat dan onder andere om informatie over de gegevensverwerking tussen WhatsApp en andere Facebookbedrijven.