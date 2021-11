Privacyactivist verliest hoger beroep over anonieme OV-chipkaart

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft geen onderzoek te doen naar de anonieme OV-chipkaart en verschillende vermeende privacyinbreuken in het openbaar vervoer, zo heeft de Raad van State bepaald. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak in drie hoger beroepen die privacyactivist Michiel Jonker had ingesteld. Jonker had de privacytoezichthouder gevraagd om tegen vermeende privacyinbreuken in het OV op te treden.

Het gaat als eerste om het weigeren van contante betalingen voor eenmalige buskaartjes door vervoersbedrijf Connexxion. Ten tweede noemt Jonker drie inbreuken door NS, namelijk het weigeren van de terugbetaling van resterend saldo op anonieme OV-chipkaarten als de houder zijn gegevens niet aan de NS verstrekt, het weigeren van internationale treintickets door NS-medewerkers aan stationsbalies als kopers hun gegevens niet aan de NS verstrekken en het in rekening brengen van extra "servicekosten" als houders van anonieme OV-chipkaarten contant betalen voor het opwaarderen van het saldo op deze kaarten.

Als laatste stelt de privacyactivist dat de "anonieme" OV-chipkaart niet anoniem is. Op elke kaart zijn twee unieke nummers aangebracht waardoor de kaart en de kaarthouder kunnen worden gevolgd, aldus Jonker. Daarnaast spreekt hij van "privacydiscriminatie" van houders van een voordeelurenabonnement, omdat zij geen voordeelurenkorting krijgen als zij reizen met een anonieme OV-chipkaart; Verder krijgen houders van een anonieme OV-chipkaart alleen hun geld terug als zij hun OV-chipkaart "de-anonimiseren", waardoor niet alleen de vertraagde reis, maar ook alle andere reizen door NS en/of TLS geregistreerd kunnen worden.

Jonker wilde dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar deze vermeende inbreuken deed en handhavend zou optreden, maar werd in 2019 door de rechtbank in het ongelijk gesteld. Daarop stelde hij hoger beroep in bij de Raad van State, maar die heeft nu alle hoger beroepen op alle onderdelen ongegrond verklaard (1, 2 en 3). "Met deze uitspraken heeft de Raad van State het recht op privacy in het openbaar vervoer de facto afgeschaft. Iedere individuele reiziger mag overal gevolgd en geregistreerd worden, zonder dat daarvoor een specifieke noodzaak hoeft te worden aangetoond", aldus Jonker. Hij gaat nog kijken of het zinvol is een verzoekschrift in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).