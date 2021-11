Politie verstuurt Amber Alerts voortaan via eigen Burgernetsysteem

Politie zal Amber Alerts vanaf vandaag via het eigen Burgernetsysteem versturen. Vorige maand meldde Vrij Nederland dat de politie 1,8 miljoen euro betaalde voor de overname van de merknamen Amber Alert en Vermist Kind Alert, ook al is er volgens het blad geen duidelijk bewijs dat de dienst leidt tot het opsporen van vermiste kinderen.

"Met deze uitbreiding van het Burgernetsysteem krijgt de politie bij opsporing de controle over de alertering en kwaliteit van de opsporingsberichtgeving van vermiste kinderen", aldus de politie. Naast de Burgernetapp en social media zullen Amber alerts ook worden gedeeld op matrixborden en digitale schermen bij treinstations, op bus- en metrohaltes, boven snelwegen en via digitale schermen op vliegvelden, bij winkels en tankstations.

Amber Alerts worden alleen bij levensbedreigende vermissingen verspreid. Gemiddeld verstuurt de politie twee keer per jaar een landelijk Amber Alert. Daarnaast kan de politie ook een regionaal Amber Alert versturen als er aanwijzingen zijn dat een vermist kind zich in een bepaalde regio bevindt. Een regionaal alert wordt acht tot tien keer per jaar ingezet.