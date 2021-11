Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt scantool voor kwetsbaarheden

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met de ontwikkeling van een scantool voor het vinden van kwetsbaarheden in systemen. KAT, wat staat voor Kwetsbaarheden Analyse Tool, is een opensourcesysteem dat allerlei bestaande tools integreert, alsmede diverse nieuw ontwikkelde securitytests bevat. Zo sluit het aan op zoekmachines als Shodan en Binary Edge.

In totaal werken twintig ontwikkelaars vanuit overheid en bedrijfsleven samen aan dit project Eén van de betrokken partijen is Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg. Dat wil de tool bruikbaar maken voor de zorgsector. KAT zou in de eerste helft van vorig jaar als opensourceproject beschikbaar moeten komen. Via Openkat.nl kunnen geïnteresseerden zich voor dit traject aanmelden.