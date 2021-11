VS vraagt vitale infrastructuur alert te zijn op cyberaanvallen tijdens feestdagen

De Amerikaanse overheid heeft de vitale infrastructuur in het land opgeroepen om alert te zijn op cyberaanvallen tijdens de feestdagen en in kaart te brengen welke it-medewerkers tijdens een ransomware-aanval of ander incident beschikbaar kunnen zijn. De waarschuwing is afkomstig van de FBI en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.

De overheidsdiensten hebben naar eigen zeggen geen informatie over specifieke dreigingen die tijdens de aankomende feestdagen kunnen plaatsvinden, maar stellen dat uit het verleden blijkt dat de feestdagen vaak door criminelen worden aangegrepen voor het aanvallen van organisaties, bedrijven en de vitale infrastructuur. Daarom is het volgens de FBI en het CISA belangrijk dat organisaties preventieve maatregelen nemen.

Zo moet it-personeel in kaart worden gebracht dat tijdens een ransomware-aanval of ander incident op de feestdagen beschikbaar is. Verder wordt het gebruik van multifactorauthenticatie voor remote acces- en beheerdersaccounts aangeraden en dient er gebruik te worden gemaakt van sterke wachtwoorden. In het geval het remote desktop protocol (RDP) of andere potentieel gevaarlijke diensten in gebruik zijn, moeten die worden beveiligd en gemonitord. Als laatste adviseren de FBI en het CISA om personeel erop te wijzen niet op verdachte links te klikken.