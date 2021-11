Microsoft voorziet standaardversie Edge van "Super Duper Secure Mode"

Microsoft heeft de standaardversie van Edge voorzien van een "Super Duper Secure Mode" die gebruikers tegen kwetsbaarheden in de browser moet beschermen door een specifiek onderdeel uit te schakelen. Veel van de beveiligingslekken waar op Chromium gebaseerde browsers zoals Edge mee te maken hebben bevinden zich in de V8 JavaScript-engine die browsers gebruiken voor het uitvoeren van JavaScript.

Het gaat dan met name om het deel dat voor "Just-In-Time Compilation" (JIT) verantwoordelijk is. JIT is ontworpen om het uitvoeren van bepaalde JavaScript-taken te versnellen. Hiervoor wordt JavaScript voordat het wordt gebruikt gecompileerd in machine code. Wanneer de browser deze code nodig heeft is het aanwezig, wat een groot prestatievoordeel biedt.

"Prestaties en complexiteit hebben een prijs", aldus Microsofts Johnathan Norman. Dit is vaak te zien in de vorm van kwetsbaarheden en daaropvolgende beveiligingsupdates. Bijna de helft van alle kwetsbaarheden in de V8-engine hebben met het JIT-gedeelte te maken. Microsoft ontwikkelde daarom de "Super Duper Secure Mode" waarbij het JIT binnen Edge wordt uitgeschakeld.

Uit onderzoek dat het Edge-team uitvoerde bleek dat het uitschakelen van JIT nauwelijks merkbaar voor gebruikers is. Verder blijkt het uitschakelen van JIT niet alleen beveiligingsvoordelen te hebben, ook qua stroomverbruik zijn er verbeteringen zichtbaar.

In augustus was de beveiligingsfeature beschikbaar in de testversies van Edge, maar die is nu ook in de standaardversie van de browser uitgerold. Gebruikers kunnen daarbij uit twee opties kiezen. De eerste is Balanced, waarbij JIT op nieuwe, niet vaak bezochte sites wordt uitgeschakeld en Strict, waarbij JIT op alle sites uitstaat.