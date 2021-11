Negen miljoen Androidtelefoons besmet via malware in Huawei AppGallery

Ruim negen miljoen Androidtelefoons zijn via malafide apps in de Huawei AppGallery met malware besmet geraakt, zo stelt antivirusbedrijf Dr. Web. De virusbestrijder vond in de appstore van de telefoonfabrikant 190 verschillende soorten games die met de Cynos-trojan besmet zijn.

Deze malware verzamelt onder andere het telefoonnummer, locatiegegevens, landcode en andere mobiele netwerkparameters, toestelinformatie en nog veel meer data. Naast het verzamelen van gebruikersgegevens toont de malware ook allerlei advertenties.

Eerdere versies van deze malware zijn echter gebruikt voor het onderscheppen van sms-berichten, installeren van andere apps en het versturen van premium sms-berichten, aldus Dr. Web. Het antivirusbedrijf waarschuwde Huawei, waarna de malafide apps uit de AppGallery werden verwijderd. Op deze pagina is een overzicht van de apps in kwestie te vinden.