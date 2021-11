Apple waarschuwt gebruikers via e-mail en iMessage voor staatsaanvallen

Apple waarschuwt gebruikers voortaan via e-mail en iMessage wanneer ze het doelwit zijn geworden van door staten uitgevoerde en gesteunde aanvallen. Ook krijgen gebruikers een melding te zien wanneer ze inloggen op appleid.apple.com. Dat heeft het techbedrijf bekendgemaakt.

"Deze gebruikers worden individueel aangevallen vanwege wie ze zijn of wat ze doen", aldus Apple. Volgens het techbedrijf maken door staten gesteunde aanvallers gebruik van uitzonderlijke middelen om een klein aantal, specifieke personen en hun toestellen aan te vallen, waardoor deze aanvallen veel lastiger te detecteren en te voorkomen zijn.

"Door staten gesteunde aanvallen zijn zeer complex, kosten miljoenen dollars om te ontwikkelen en zijn vaak kort bruikbaar. De meeste gebruikers zullen nooit doelwit van dergelijke aanvallen zijn", zo laat Apple weten. Wanneer het bedrijf ontdekt dat gebruikers toch doelwit zijn geworden zal het deze personen op twee manieren informeren. Bij het inloggen op appleid.apple.com verschijnt er bovenaan de pagina een melding.

Daarnaast verstuurt Apple waarschuwingen via e-mail en iMessage naar het e-mailadres en telefoonnummer van het Apple ID. In de waarschuwingen staan aanvullende maatregelen die gebruikers kunnen nemen om hun systemen te beschermen. Om te controleren of de meldingen echt van Apple afkomstig zijn wordt aangeraden om in te loggen op appleid.apple.com.

Verder stelt Apple dat gebruikers best practices moeten toepassen om zich tegen cybercriminelen en "consumentenmalware" te beschermen, waaronder het installeren van beveiligingsupdates, het beveiligen van toestellen met een passcode, het gebruik van tweefactorauthenticatie en een sterk wachtwoord voor het Apple ID, het alleen maar installeren van apps uit de App Store en het niet openen van links of bijlagen van onbekende afzenders.