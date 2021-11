ProtonVPN vergelijkt vpn-protocollen OpenVPN en WireGuard

Vpn-dienst ProtonVPN heeft een vergelijking gemaakt van de vpn-protocollen OpenVPN en WireGuard die wereldwijd worden gebruikt voor het opzetten van vpn-verbindingen. OpenVPN is het meestgebruikte vpn-protocol waarvan de eerste versie al in 2001 verscheen. Ondanks de leeftijd van twintig jaar wordt OpenVPN als het veiligste vpn-protocol van het moment gezien, zo stelt ProtonVPN.

Volgens de vpn-dienst is OpenVPN echter trager in vergelijking met WireGuard en vereist het meer rekenkracht en zorgt voor meer stroomverbruik. WireGuard is daarentegen een vrij nieuw protocol waarvan vorig jaar versie 1.0 verscheen. Dit vpn-protocol is volgens ProtonVPN snel, efficiënt, presteert goed op eenvoudigere hardware en zorgt voor een snel opgezette verbinding. Het verbinden met een vpn-server zou minder dan een seconde duren. Net als OpenVPN is ook WireGuard open source.

Nadeel van WireGuard is dat het een nieuw protocol is en zichzelf nog niet heeft bewezen zoals OpenVPN, aldus Douglas Crawford van ProtonVPN. Verder beschikt het protocol niet over ingebouwde anticensuurmogelijkheden zoals OpenVPN, is het standaard niet geschikt voor commerciële vpn-diensten waar meerdere gebruikers tegelijkertijd met dezelfde vpn-server verbinding maken en ondersteunt het minder apparaten.

Recentelijk besloot ProtonVPN om op WireGuard over te stappen omdat het sneller en efficiënter is dan OpenVPN. "Met onze implementatie is het net zo privé als OpenVPN. We vinden het daarom in de meeste gevallen het beste vpn-protocol voor de meeste van onze gebruikers", merkt Crawford op. Hij voegt toe dat er gevallen zijn dat OpenVPN een betere keuze is, bijvoorbeeld wanneer security zeer belangrijk wordt gevonden.