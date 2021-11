SGP en VVD willen schadevergoeding van cybercriminelen afdwingen

De SGP en VVD wil dat de regering gaat onderzoeken hoe bij criminelen die bijvoorbeeld voor phishing en online fraude zijn veroordeeld een schadevergoeding kan worden afgedwongen. De partijen hebben daarvoor tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid een motie ingediend.

Volgens SGP-Kamerleden Bisschop en Van der Staaij en VVD-Kamerlid Ellian worden steeds meer mensen slachtoffer van phishing of andere vormen van internetfraude. Daarbij is het belangrijk dat slachtoffers hun geld terugkrijgen zodat zij niet verder in financiële nood komen. De daders zouden volgens de Kamerleden het terugbetalen van hun slachtoffers proberen te omzeilen door vervangende hechtenis uit te zitten of onder de radar te blijven.

Daarom willen Bisschop, Van der Staaij en Ellian dat de regering voor maart volgend jaar onderzoekt of het mogelijk is om het betalen van een schadevergoeding af te dwingen, ook als de veroordeelde gevangen zit. In een reactie laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming weten dat veroordeelden het betalen van een boete of een schaderegeling niet kunnen ontlopen door vervangende hechtenis.

"Vervangende hechtenis of gijzeling wordt ingezet om mensen tot betaling te dwingen, maar daarmee blijft de schadepost of de boete wel staan", zo laat hij weten. Dekker kan zich wel in de geest van de motie vinden. Het is nu aan de Tweede Kamer om hierover te stemmen.