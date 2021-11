Toezichthouder: Google moet privacyrisico's van online advertenties oplossen

Google en andere advertentiebedrijven moeten de huidige privacyrisico's van online advertenties oplossen en stoppen met het ongeremd verzamelen en gebruiken van gebruikersdata, zo vindt de Britse privacytoezichthouder ICO die hiervoor een reeks standaarden heeft opgesteld.

Advertentiebedrijven werken aan allerlei nieuwe methodes voor online advertenties. De Google Privacy Sandbox is volgens de ICO één van de belangrijkste voorstellen hierin. Hiermee wil Google het gebruik van third-party cookies voor het volgen van mensen op internet vervangen door alternatieve technologieën die gerichte advertenties nog steeds mogelijk maken.

In de standaarden van de Britse privacytoezichthouder staat dat mensen zonder tracking, profilering of het excessief verzamelen van persoonlijke informatie advertenties moeten kunnen ontvangen. Wanneer mensen er wel voor kiezen om hun data te delen moeten advertentiebedrijven voor betekenisvolle aansprakelijkheid zorgen en mensen controle over hun data geven en de mogelijkheid om hun informatierechten uit te oefenen.

Verder moeten advertentiebedrijven kunnen rechtvaardigen dat het gebruik van persoonlijke data voor online advertenties eerlijk, noodzakelijk en proportioneel is, en gebruikers duidelijk uitleggen hoe en waarom hun informatie wordt gebruikt.

"Wat we tijdens ons onderzoek naar advertentietechnologie ontdekten is dat bedrijven persoonlijke informatie verzamelen en met honderden, zo niet met duizenden bedrijven delen, over waar iemand naar kijkt en online doet om gerichte advertenties en content te tonen", aldus de Britse informatiecommissaris Elizabeth Denham. "In de meeste gevallen zijn mensen zich hier niet van bewust of hebben geen expliciete toestemming gegeven. Dit moet veranderen."