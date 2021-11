Hoekstra: verdwijnen van papieren acceptgiro vervelend voor ouderen

Het verdwijnen van de papieren acceptgiro in 2023 is vervelend voor ouderen en andere groepen die nog van deze vertrouwde papieren betaalmethode gebruikmaken, zo stelt demissionair minister Hoekstra van Financiën. De minister reageerde op Kamervragen van de SGP over het afschaffen van de acceptgiro.

"Zeker nu het betalingsverkeer steeds meer digitaliseert, is het van groot belang om te zorgen dat ook groepen met een afstand tot digitale middelen gebruik kunnen blijven maken van het betalingsverkeer, omdat toegang tot het betalingsverkeer essentieel is om deel te nemen aan de samenleving", laat de minister weten.

In het geval van groepen die nog van de papieren acceptgiro gebruikmaken zijn volgens Hoekstra alternatieven voorhanden, zoals de papieren incassomachtiging. Daarnaast maken steeds meer aanbieders gebruik van de Standaard Betaalinstructie, waarbij de gegevens voor een betaling op een uniforme wijze gepresenteerd worden. "Dit maakt het eenvoudig om deze gegevens correct over te nemen op een papieren overschrijvingsformulier (of via internetbankieren)", aldus de bewindsman.

Hoekstra laat verder weten dat met name goede doelen door het afschaffen van de acceptgiro worden geraakt. "Hoewel veel goede doelen de afgelopen jaren ook met alternatieven zijn gaan werken, zoals de iDeal qr-code bij het collecteren en de (papieren) Europese incasso voor doorlopende donaties, zullen zij geraakt worden door de afschaffing van de acceptgiro." Er vindt wel overleg plaats met de goededoelensector over het gaan gebruiken van alternatieven. Daarnaast wordt het verdwijnen va de acceptgiro door banken en betalingsverwerker Currence gemonitord.