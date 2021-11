Nederlanders ontwikkelen platform voor versleuteld versturen van bestanden

Een nieuw in Nederland ontwikkeld platform moet het mogelijk maken voor internetgebruikers om op een privacyvriendelijke wijze versleuteld bestanden te versturen. Via Cryptify is het op dit moment mogelijk om bestanden tot maximaal twee gigabyte te delen. Gebruikers vullen hun eigen e-mailadres in en dat van de ontvanger. De opgegeven ontvanger ontvangt vervolgens via e-mail een downloadlink.

Om als ontvanger de bestanden te kunnen ontsleutelen en downloaden moet met de IRMA-app een qr-code worden gescand. IRMA staat voor 'I Reveal My Attributes' en is een soort van gepersonaliseerd paspoort dat op de telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen allerlei persoonlijke attributen aan de IRMA-app toevoegen, zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres of onderwijsidentiteit. Ook vanuit sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen gegevens worden geladen.

Via de IRMA-app geeft de ontvanger alleen zijn e-mailadres vrij, om aan te tonen dat hij daadwerkelijk de ontvanger van het gedeelde bestand is. "Het mooie aan Cryptify is dat bestanden direct in de browser van de verzender worden versleuteld, voordat ze naar een server worden gestuurd”, zegt Arjen Zijlstra, één van de ontwikkelaars. "Op die manier kunnen kwaadwillenden niet bij de bestanden, zelfs niet als ze de server hacken."

Cryptify wordt ontwikkeld door de stichting Privacy by Design en is opgestart met steun van het fonds van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Voor de verwerking van de gegevens van gebruikers wordt samengewerkt met hostingpartij ProcoliX. "Daarbij is het belangrijk om te vermelden, dat we alleen gegevens verwerken die voor de Cryptify-dienst noodzakelijk zijn", laat Zijlstra in een interview met de SIDN weten.

Hij voegt toe dat ProcoliX de versleutelde bestanden die gebruikers versturen tijdelijk opslaat, maar de inhoud van deze bestanden niet kan zien. "De cryptografische sleutels waarmee de bestanden zijn versleuteld, liggen bij Privacy by Design. Daardoor kunnen beide partijen nooit zelf de bestanden van gebruikers ontsleutelen. Op die manier waarborgen we de veiligheid en de privacy van gebruikers."

Cryptify is nog in ontwikkeling en zal verder worden uitgebreid. Een belangrijk onderdeel daarbij is de authenticatie van de verzender van bestanden. "Op dit moment moet alleen de ontvanger zich identificeren met de IRMA-app, maar we willen ervoor zorgen dat ook de verzender zich met IRMA moet identificeren. Zo weet de ontvanger zeker wie het bestand heeft gedeeld", zegt Hanna Schraffenberger, universitair docent bij Digital Security op de Radboud Universiteit en onderzoeker bij de stichting Privacy by Design.