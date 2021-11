Drie jaar cel voor phishingaanvallen op WoningNet-gebruikers

Een 22-jarige man is wegens het uitvoeren van phishingaanvallen op WoningNet-gebruikers en klanten van verschillende banken veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Ook moet hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken die wegens een ander vergrijp in 2020 werd opgelegd uitzitten, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

De man verstuurde phishingmails en -sms-berichten die van WoningNet en PostNL afkomstig leken. Links in de phishingberichten wezen naar phishingsites die zich voordeden als de websites van PostNL, ING, ABN Amro, ASN, SNS, de Volksbank, de Triodos bank en iDeal. Met gegevens die slachtoffers op de phishingsites invulden kon de man tienduizenden euro's stelen. "Vanuit zijn apparaten had verdachte toegang tot een proton-mail-account dat is gebruikt voor afgevangen inloggegevens van slachtoffers", aldus de rechter.

De man werd ook veroordeeld voor het in bezit hebben van een technisch hulpmiddel voor het plegen van computervredebreuk. "Immers heeft hij in die periode het programma AB Bulk Mailer(software bestemd voor het versturen van grote hoeveelheden e-mailberichten) en het programma DRPU Bulk SMS Professional (software bestemd voor het versturen van SMS in bulk) en meerdere phishingsites en grote tekstbestanden bestemd voor geautomatiseerde verzending van zogeheten phishingmails en phishing-sms voorhanden gehad", laat het vonnis weten.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van drie jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechter besloot een zwaardere straf op te leggen. "De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de bewezenverklaarde feiten, mede vanuit een oogpunt van normbevestiging en generale preventie, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur rechtvaardigt." Bij het bepalen van de strafmaat werd onder andere rekening gehouden met de houding van de verdachte, die tijdens het proces van zijn zwijgrecht gebruikmaakte. Verder moet de man ING een schadevergoeding van zo'n 27.000 euro betalen. Dat is het bedrag dat de verdachte bij klanten van de bank wist te stelen.