Interpol traint honderden politieagenten om stalkerware te detecteren

Interpol heeft onlangs honderden agenten getraind om stalkerware bij slachtoffers van huiselijk geweld te kunnen detecteren. Stalkerware is de benaming voor commercieel verkrijgbare software waarmee smartphone- en computergebruikers zijn te bespioneren.

De software wordt zonder medeweten van het slachtoffer op zijn of haar telefoon of computer geïnstalleerd en geeft de gebruiker onder andere toegang tot ontvangen en verstuurde berichten, locatie, foto's en andere data van het slachtoffer. Een kenmerk van stalkerware is dat het de nodige moeite doet om niet te worden opgemerkt.

De software wordt onder andere gebruikt door stalkers, ex-partners en echtgenoten die zich aan huiselijk geweld schuldig maken, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De EFF lanceerde twee jaar geleden samen met antivirusbedrijven Avira, G Data, Kaspersky, Malwarebytes en NortonLifeLock de Coalition Against Stalkerware. Het aantal deelnemers aan de coalitie is dit jaar de veertig gepasseerd. Onder andere Interpol, de Franse gendarmerie en het Tor Project besloten zich aan te sluiten.

Kaspersky detecteerde vorig jaar op zo'n 54.000 smartphones stalkerware. Van januari tot oktober dit jaar werden 28.000 besmette telefoons waargenomen. Het werkelijke aantal infecties ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat dit alleen de cijfers van Kaspersky zijn. Om ervoor te zorgen dat politieagenten weten wat stalkerware is en hoe ze dit kunnen herkennen werden onlangs ruim tweehonderd politieagenten door Interpol getraind. Ook lanceerde Kaspersky de gratis opensourcetool TinyCheck, waarmee toestellen op stalkerware zijn te controleren.

"Twee jaar geleden wist het publiek en politie weinig van de dreiging van stalkerware", zegt David Ruiz van Malwarebytes. Volgens Ruiz heeft de coalitie een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn over stalkerware. Het zijn echter niet alleen smartphones waar stalkers zich op richten, aldus de EFF. "Het Internet of Things wordt steeds vaker gebruikt voor intimidatie en controle in relaties met huiselijk geweld."

Volgens Eva Galperin van de EFF en medeoprichter van de coalitie is stalkerware slechts onderdeel van een compleet technisch ecosysteem dat misbruik mogelijk maakt. "Maar is het één van de meest angstaanjagende tools en maakt slachtoffers met name kwetsbaar voor fysiek stalken, onderdrukking en escalerend geweld."