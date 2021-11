Dekker: camera op zelfscanner van Albert Heijn staat niet ingeschakeld

Albert Heijn maakt sinds 2019 gebruik van een zelfscanner die aan de voorkant een camera bevat, maar die staat niet ingeschakeld. Daarnaast is het gebruik van gezichtsherkenning om boodschappen te doen niet toegestaan, zo laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming weten. De bewindsman reageerde op vragen van Partij voor de Dieren dat de zelfscanners van de grootgrutter een camera bevatten die gezichtsherkenning van klanten ondersteunt.

Volgens Dekker blijkt uit informatie op de website van de fabrikant dat gezichtsherkenning inderdaad één van de toepassingen is waarvoor de camera aan de voorkant van de handscanner is te gebruiken. PvdD-Kamerleden Van Raan en Wassenberg wilden van de minister weten of er binnen de winkels van Albert Heijn of andere supermarkten gezichtsherkenning wordt toegepast, maar dat lijkt niet het geval te zijn. "Er zijn mij geen signalen bekend dat supermarkten sindsdien, in weerwil van deze regels, gebruik maken van gezichtsherkenningstechnologie", antwoordt Dekker.

De minister stelt dat de AVG de verwerking van biometrische gegevens alleen toestaat in gevallen waarin onomwonden vrijelijke expliciete toestemming wordt gegeven òf wanneer er redenen van zwaarwegend algemeen belang zijn om gezichtsherkenning toe te passen voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Het gebruik van gezichtsherkenning om boodschappen te doen is dan ook niet toegestaan, aldus Dekker.

Van Raan en Wassenberg vroegen de minister of hij het ermee eens is dat supermarkten eigenlijk geen zelfscanners zouden moeten kiezen die gezichtsherkenning mogelijk maken. "Het simpele feit dat apparatuur, zoals in dit geval apparaten voor het doen van boodschappen, over technische mogelijkheden beschikt tot het verwerken van biometrische gegevens maakt het gebruik van deze apparatuur nog niet per definitie ongewenst", reageert Dekker daarop, die tevens naar de AVG wijst wat betreft de verwerking van biometrische gegevens.