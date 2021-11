Overheid start nieuwe campagne voor het installeren van IoT-updates

De overheid start binnenkort een nieuwe campagne om eigenaren van Internet of Things (IoT)-apparaten zover te krijgen dat ze beveiligingsupdates voor hun apparatuur installeren. Eind 2019 lanceerde het ministerie van Economische Zaken de campagne "Doe je updates", waarbij particulieren worden voorgelicht over de noodzaak van het regelmatig updaten van slimme apparaten zoals babyfoons, draadloze speakers, deurbellen en slimme lampen.

Volgens demissionair minister Blok van Economische Zaken heeft bijna driekwart van de Nederlanders één of meerdere slimme apparaten in huis staan. "Het overgrote deel van deze groep is zich ervan bewust dat die apparaten gehackt kunnen worden en dat ze dus voorzien moeten worden van updates wanneer die beschikbaar zijn. Toch stelt meer dan de helft van de mensen het uitvoeren van updates uit, vergeet het, of vindt het teveel gedoe", aldus de bewindsman, die hiervoor naar onderzoek wijst dat zijn ministerie liet uitvoeren.

Om dit gedrag te veranderen werd de campagne Doe je updates bedacht. Er hebben inmiddels drie rondes van de campagne plaatsgevonden, waarvan de laatste van eind november 2020 tot en met januari 2021 liep. Bij deze derde ronde lag de nadruk op het thuiswerken en de router als voordeur naar de slimme apparaten. "Uit effectmetingen van de campagnerondes blijkt dat de campagne goed wordt ontvangen, maar dat de slag naar het gewenste gedrag nog gemaakt moet worden", stelt Blok.

"De campagne ‘Doe je updates’ had als doel om de kennis over risico’s van het gebruik van slimme apparaten over te brengen, deze risico’s invoelbaar te maken en daarnaast een eenvoudig handelingsperspectief te bieden. Hoewel de creatieve uitingen in potentie in staat zijn om de kennis en het gevoel over te brengen, is de campagne er niet in geslaagd de doelstellingen te realiseren", zo staat in een evaluatie van de eerste campagne.

Een soortgelijke conclusie staat ook in de evaluatie van de derde campagne. "De campagne wordt kortom goed ontvangen, maar zorgt er vooralsnog niet voor dat smarties vaker hun slimme apparaten updaten. Advies is om te onderzoeken wat smarties momenteel drijft en ervan weerhoudt om daadwerkelijk de updates te doen (door bijvoorbeeld een focusgroep of door polls) om de inhoud van campagne hier nog beter op af te stemmen."

Blok laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er voor het einde van dit jaar een vierde campagneronde wordt gestart, waarbij de focus wordt verlegd van bewustwording naar het beïnvloeden van het gewenste gedrag. "Het is belangrijk dat burgers worden gestimuleerd om software-updates te doen om hun online veiligheid te verhogen", aldus de minister.