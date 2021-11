Zoom voorziet software van automatische updatefunctie

Zoom heeft de eigen software van een nieuwe feature voorzien waardoor updates voortaan automatisch worden geïnstalleerd. Voor de meeste individuele gebruikers zal de automatische updatefunctie standaard staan ingeschakeld, maar het is mogelijk om de optie uit te schakelen.

Zodra de videobelsoftware ziet dat er een update beschikbaar is krijgen gebruikers, als ze niet in een meeting zitten, een melding te zien om de software te updaten. Wanneer de gebruiker in een meeting zit zal de melding hierna verschijnen. Kiezen gebruikers ervoor om de update niet meteen te installeren dan zal die automatisch bij de volgende start van de software worden geïnstalleerd.

"Updates zijn essentieel in de techindustrie. Wanneer het gaat om nieuwe features, een softwarebug of een kwetsbaarheid die moet worden verholpen, brengen we updates voor de Zoom-client uit. Deze update wordt soms gemist, veel mensen zijn druk en vergeten hun applicaties te updaten", zegt Jeromie Clark van Zoom.

Gebruikers kunnen zelf instellen hoe vaak ze updates willen ontvangen. De "slow" optie, die standaard staat ingeschakeld, is bedoeld voor updates die met name op de stabiliteit zijn gericht en zullen minder vaak verschijnen. Bij de "fast" optie verschijnen updates vaker en gaat het met name om nieuwe features. Belangrijke beveiligingsupdates worden ongeacht de ingestelde voorkeur uitgerold.

De automatische updatefunctie is op dit moment beschikbaar voor de macOS- en Windows-versies van Zoom. Zoom voor smartphones en tablets is via de betreffende appstores te updaten en Linux wordt op dit moment niet ondersteund, aldus een uitleg van het bedrijf.