Duizenden WordPress-sites gebruikt voor verspreiding FluBot-malware

De FluBot-malware waar de Nederlandse politie onlangs nog voor waarschuwde wordt via duizenden gecompromitteerde WordPress-sites verspreid. Internetbedrijf Netcraft stelt dat het bijna tienduizend websites heeft gevonden die een rol spelen bij de verspreiding van de beruchte Androidmalware.

FluBot is een banking Trojan die onder andere gegevens probeert te stelen om bankfraude mee te kunnen plegen. Eenmaal geïnstalleerd door de gebruiker kan Flubot sms-berichten onderscheppen en versturen, het adresboek uitlezen, telefoonnummers bellen en Google Play Protect uitschakelen. Het voornaamste doel is echter phishing. De malware kijkt hiervoor welke applicaties erop het toestel geïnstalleerd staan.

In het geval van bankapplicaties zal Flubot hiervoor een aparte phishingpagina downloaden. Zodra het slachtoffer de legitieme bank-app start plaatst Flubot de phishingpagina hierover. Inloggegevens die gebruikers vervolgens op de phishingpagina invullen worden naar de aanvaller gestuurd. Daarnaast kan de malware phishingpagina's voor creditcardgegevens tonen en besmette toestellen nieuwe sms-berichten laten versturen.

Om FluBot te verspreiden maken criminelen gebruik van sms-berichten die een zogenaamde trackinglink bevatten. Deze links wijzen naar de gecompromitteerde WordPress-sites waarop een script is geïnstalleerd. Dit script toont bezoekers een melding dat ze een zogenaamde app van DHL of UPS moeten installeren om de trackinginformatie te kunnen zien. In werkelijkheid gaat het om de FluBot-malware.

Volgens Netcraft zijn de WordPress-sites door middel van kwetsbare plug-ins en themes gecompromitteerd, waardoor vervolgens de malafide code kon worden toegevoegd. "De omvang van deze operatie is indrukwekkend, waarbij soms meer dan duizend nieuwe websites per week met FluBot-scripts worden geïnfecteerd. Dat is een gemiddelde van één site per tien minuten", zegt Sean Gebbett van Netcraft.