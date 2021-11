Politie zet vrijwilligers in bij opsporing en bestrijding van cybercrime

Bij de politie Zeeland-West-Brabant zijn voor het eerst vrijwilligers aan de slag gegaan die zich met de opsporing en bestrijding van cybercrime gaan bezighouden. Via een vacature vroeg de politie om vrijwilligers met specifieke kennis van onder andere cybercrime. Bijna tachtig mensen reageerden, waaruit veertien kandidaten zijn geselecteerd, meldt het AD.

De vrijwilliger krijgen opsporingsbevoegdheid en gaan meedraaien in politieonderzoeken op de gebieden waarin ze veel kennis hebben. "Bij cyber kun je denken aan mensensmokkel en de gigantische digitale wereld die daar achter zit, met servers die over de hele wereld staan", zegt Twan van Gestel, coördinator politievrijwilligers van de eenheid. In Zeeland-West-Brabant.

"Normaal gesproken kun je zulke mensen niet betalen, die verdienen in het bedrijfsleven veel meer. Daarom zijn we blij dat ze nu zo bij ons hun bijdrage willen leveren", gaat Van Gestel verder. De politie Zeeland-West-Brabant heeft de komende jaren plek voor driehonderd vrijwilligers. "Misdaad verplaatst zich steeds meer naar de digitale kant. Ik ga meedraaien in een team dat nieuwe manieren van opsporing wil ontwikkelen", zo laat één van de vrijwilligers weten.