Belgische rechtbank verklaart gebruik Waalse coronapas onwettig

Een Belgische rechtbank heeft het gebruik van de Waalse coronapas Covid Safe Ticket onwettig verklaart en stelt dat die mogelijk in strijd met Europees recht is. Ook zou de wet op de privacy mogelijk door de inzet van de coronapas zijn geschonden en zou er sprake van discriminatie tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde burgers zijn, zo melden VRT NWS en De Morgen.

Verder vond de rechter dat de coronapas in strijd lijkt te zijn met het evenredigheidsbeginsel, omdat de vrijheidsbeperkende maatregel niet in verhouding zou staan tot het beoogde doel. De rechtbank legde een dwangsom op. Wanneer de Waalse regering de situatie niet binnen zeven dagen rechttrekt moet het vijfduizend euro per dag betalen. De uitspraak houdt niet in dat het gebruik van het Covid Safe Ticket moet worden stopgezet. Daarnaast heeft de Waalse regering beroep aangetekend. Covid Safe Ticket is de naam voor het coronacertificaat waarmee er toegang tot evenementen kan worden verkregen.

Het kortgeding was aangespannen door de actiegroep achter het kortgeding Notre Bon Droit, een alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en burgers die zich verzetten tegen het beleid van de overheid tegen het coronavirus. De groep heeft ook tegen het gebruik van de coronapas in Brussel een zaak aangespannen. In deze zaak doet de rechter op 8 december uitspraak.