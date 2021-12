De Jonge wil wetgeving voor CoronaMelder-app verlengen tot april 2022

Deze wetgeving wordt als een lappendeken steeds uitgebreid. Hugo de Jonge ontbeert kennelijk het inzicht hoe slecht dat staatsrechtelijk is, of hij voert blind van hogerhand op wat hem verteld wordt te doen.

Zet dat ook nog eens af tegen Hugo's reactie dat QR codes bij positieve uitslagen technisch gezien niet uitgezet kan worden en je ziet hoe lek over de hele linie zijn aanpak is om een echt isoleerbare impact op covid-19 te kunnen hebben.

Dan valt de neteligheid van de hele operatie helemaal op.