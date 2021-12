GGD waarschuwt senioren voor malafide e-mails over boosterprik

GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van GGD'en, waarschuwt senioren voor malafide e-mails die uit naam van de organisatie worden verstuurd en over een boosterprik gaan. In de berichten staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. De e-mails zijn voorzien van een link om een afspraak te maken. Deze link wijst echter naar een bankomgeving, aldus GGD GHOR.

"Fraudeurs proberen senioren op deze manier geld afhandig te maken. Let op: een boosterprik is vrijwillig en gratis! En GGD GHOR Nederland stuurt nooit e-mails met een uitnodiging", zo laat de waarschuwing weten. Het taalgebruik in de malafide e-mails is vreemd, overdreven formeel en er zitten veel taal- en spelfouten in, aldus GGD GHOR. Wie een dergelijke e-mail ontvangt wordt opgeroepen die ongelezen te verwijderen en melding bij de GGD en Fraudehelpdesk te maken.