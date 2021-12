Kabinet kijkt naar alternatief voor Europese identiteits-app in Apple en Google stores

Het kabinet kijkt naar alternatieven voor een Europese wallet-app waarmee burgers zich straks in de gehele Europese Unie moeten kunnen identificeren. Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met het plan voor één Europese digitale identiteit.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. De Europese Commissie stelt dat het gebruik van de identiteit door burgers vrijwillig zal zijn.

"De nieuwe Europese digitale identiteitswallets zal alle Europeanen in staat stellen om online diensten te gebruiken zonder dat ze private identificatiemethodes moeten gebruiken of onnodig persoonlijke data moeten delen. Met deze oplossing zullen ze volledige controle hebben over de data die ze delen", aldus de Europese Commissie.

Binnen de Tweede Kamer waren er de nodige vragen over het plan. Zo wilde D66 weten waarom de wallet straks alleen via een smartphone-app werkt en mensen daardoor gedwongen worden om gebruik te maken van besturingssystemen van Amerikaanse techreuzen. "Hoe kijkt het kabinet hiertegen aan? Zijn er andere opties mogelijk?", vroeg de partij.

"De in lidstaten te introduceren wallet dient te werken op mobiele apparaten. Het voorstel van de Commissie lijkt daarbij uit te gaan van het gebruik van App Store van Apple en Play Store van Google om applicaties te kunnen installeren. Hoewel zulke oplossingen voor adoptie en gebruiksgemak belangrijk zijn, zet het kabinet in op technologie- en leveranciersonafhankelijke oplossingen en het bevorderen van open standaarden en open software", reageert demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Knops voegt toe dat hij meer opties onderzoekt dan alleen de appstores van grote bedrijven en alleen mobiele apps. "Ik zie er tevens op toe dat de oplossingen voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid en te gebruiken zijn voor mensen met minder digitale vaardigheden en/of mogelijkheden. Ik besef goed dat er mensen zijn die niet of niet makkelijk mee kunnen of niet mee willen met digitale vernieuwingen. Ik vind het belangrijk dat altijd speciale aandacht is voor die groep mensen die niet over voldoende digitale vaardigheden of middelen beschikken."

De staatssecretaris brengt in kaart wie er niet mee kunnen of willen doen met een digitale Europese identiteit. Voor deze burgers zal een analoge optie beschikbaar blijven. "Immers, burgers en bedrijven zullen niet verplicht zijn een eID of een wallet aan te vragen en te gebruiken", merkt Knops op. "Mensen die geen eID en/of wallet wensen, zullen op een goede, analoge wijze gebruik moeten kunnen maken van de dienstverlening in het publieke domein. Daar sta ik voor."