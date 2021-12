Duitse overheid waarschuwt voor ransomware-aanvallen tijdens kerstvakantie

De Duitse overheid waarschuwt bedrijven en organisaties in het land voor ransomware-aanvallen tijdens de komende kerstvakantie. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, en de Duitse federale politie (BKA) is er tijdens deze periode een verhoogde kans op aanvallen.

Aanleiding voor de waarschuwing is de terugkeer van de beruchte Emotet-malware en dat veel Microsoft Exchange-servers in Duitsland nog altijd kwetsbaar zijn voor aanvallen. Het BSI spreekt van een "dreigend scenario" en roept bedrijven en organisaties op om beveiligingsmaatregelen te treffen.

"We zien duidelijke signalen van een toegenomen dreiging van Emotet alsmede kwetsbare Exchange-servers en de daaropvolgende ransomware-aanvallen in Duitsland", zegt BSI-directeur Arne Schönbohm. "Feestdagen en weekenden zijn in het verleden herhaaldelijk voor dergelijke aanvallen gebruik, aangezien veel bedrijven en organisaties dan minder snel kunnen reageren. Het is nu het moment om gepaste beveiligingsmaatregelen te treffen."

Het BSI stelt verder dat er veel kwetsbare Exchange-servers in Duitsland zijn, omdat beheerders hebben nagelaten beschikbare beveiligingsupdates te installeren. De overheidsinstantie is echter ook bekend met verschillende gevallen waarbij het installeren van de patch "niet het gewenste beschermende effect" had. Zo kan het voorkomen dat servers al voor de installatie van een update gecompromitteerd zijn.