Amazon.nl geeft klanten voortaan informatie over updates voor IoT-apparaten

Amazon.nl geeft klanten voortaan informatie over updates als ze een Internet of Things (IoT)-apparaat bij Amazon zelf kopen. De webwinkel doet dit na aandringen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bij alle IoT-apparaten die het zelf verkoopt vermeldt Amazon nu informatie over updates als dit beschikbaar is. Daarnaast heeft de webwinkelgigant bij zijn grootste vijftig leveranciers van IoT-apparaten informatie over updates opgevraagd.

Volgens de ACM moeten mensen voordat zij een IoT-apparaat kopen weten hoe het zit met beveiligingsupdates. "Om dit mogelijk te maken, moeten producenten die de apparaten leveren deze informatie beschikbaar stellen voor verkopers, zoals in dit geval Amazon. Verkopers moeten op hun beurt consumenten informeren", aldus de toezichthouder.

Uit onderzoek van de ACM bleek dat aanbieders van consumentenelektronica hun klanten onvoldoende informeerden over de beschikbaarheid van updates. Daarop besloot de toezichthouder verschillende grote aanbieders hierop aan te spreken. Drie grote aanbieders, bol.com, Coolblue en MediaMarkt, hebben vorig jaar al de informatie op de productpagina's van een groot aantal IoT-apparaten uitgebreid en verbeterd. Inmiddels biedt ook Amazon deze informatie aan.

Aanbieders van IoT-apparaten die mensen niet informeren over belangrijke eigenschappen, overtreden de consumentenregels. De ACM kan hen daarop aanspreken en een boete opleggen. De toezichthouder ontvangt naar eigen zeggen dan ook graag meldingen van mensen over hun ervaringen met de aankoop van IoT-apparaten, zowel voor als na de aankoop van het product.