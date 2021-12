NOS: nagemaakte CoronaCheck-app stuurt qr-codes gebruikers door

Een nagemaakte versie van de CoronaCheck-app stuurt qr-codes van gebruikers door naar een externe server, zo stelt de NOS op basis van een analyse van de broncode van de app. Ook een nagemaakte versie van de CoronaCheck Scanner-app vertoont dit gedrag.

Via de nagemaakte CoronaCheck-app kunnen gebruikers de qr-code van iemand anders scannen en die vervolgens binnen de app gebruiken om toegang tot locaties proberen te krijgen. Deze ingescande code wordt doorgestuurd naar een externe server. Wat er met doorgestuurde qr-codes gebeurt is onbekend. Naast een qr-code moeten locaties ook het identiteitsbewijs van bezoekers controleren, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd te gebeuren, zo maakte demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid onlangs bekend.

De nagemaakte CoronaCheck Scanner-app is bedoeld voor ondernemers die de qr-codes van gasten moeten scannen. Deze app laat bij alle qr-codes zien dat ze geldig zijn, ook bij verlopen of geblokkeerde qr-codes of qr-codes die niets met de CoronaCheck-app te maken hebben. Volgens de NOS stuurt ook deze app alle gescande qr-codes door naar een externe server. Of de app ook door ondernemers wordt gebruikt is onbekend.