Encryptiesoftware VeraCrypt stopt ondersteuning Windows 7 en 8.1

Encryptiesoftware VeraCrypt is de ondersteuning van Windows Vista, Windows 7, 8 en 8.1 gestopt. Ook Mac OS X Lion en Mountain Lion worden niet meer ondersteund. Dat blijkt uit de release notes van de nieuwste versie (1.25) die eerder deze week verscheen. Het niet meer ondersteunen van de oudere Windowsversies heeft te maken met nieuwe vereisten voor het signeren van drivers waar TrueCrypt gebruik van maakt. Dit lijkt echter niet te gelden voor Windows XP. De encryptiesoftware blijft deze Windowsversie dan ook ondersteunen.

VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Het wordt voor het grootste deel door één persoon ontwikkeld. Via de software is het mogelijk om systemen volledig te versleutelen of versleutelde containers aan te maken.

De vorige versie dateerde van 28 november 2020. Nu een jaar later is versie 1.25 verschenen. Naast het stopzetten van de ondersteuning van verschillende Mac OS X- en Windowsversies ondersteunt TrueCrypt voor het eerst de M1-chip van Apple en is basale ondersteuning van OpenBSD toegevoegd. Voor morgen staat de release van VeraCrypt 1.25.4 gepland.