Internationale bende die via sim-swapping miljoenen dollars stal veroordeeld

Zes leden van een internationale bende die door middel van sim-swapping tientallen miljoenen dollars aan cryptovaluta wisten te stelen zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld en moeten miljoenen dollars terugbetalen. Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten. Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen.

Om telefoonnummers van hun slachtoffers over te nemen gebruikten de bendeleden twee manieren. In de meeste gevallen werden medewerkers van telecomproviders omgekocht om het nummer over te zetten. Andere keren deden de bendeleden zich voor als het slachtofferen en belden de helpdesk van de telecomprovider met het verzoek het telefoonnummer over te zetten naar een opgegeven simkaart. Nadat het telefoonnummer was overgezet werden e-mail-, cloud en cryptovaluta-accounts overgenomen.

Doordat ze het telefoonnummer van hun slachtoffers in handen hadden konden ze ook tweefactorauthenticatiecodes opvragen. Volgens de aanklacht wist de bende op deze manier tientallen miljoenen dollars te stelen. Bij sommige slachtoffers werd meer dan 5 miljoen dollar aan cryptovaluta buitgemaakt. Alle zes ge√Įdentificeerde leden van de bende zijn nu veroordeeld, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Een 28-jarige Amerikaan kreeg vier jaar cel en moet zo'n 7,7 miljoen dollar terugbetalen. Een 22-jarige Amerikaan kreeg 42 maanden cel opgelegd en moet meer dan 9,5 miljoen dollar terugbetalen. Een andere 22-jarige Amerikaan verdwijnt 24 maanden achter de tralies en zal daarna 310.000 dollar moeten betalen. Een derde 22-jarige werd veroordeeld tot tien maanden cel en het terugbetalen van 121.000 dollar. Een 22-jarige Ierse man werd eerder in Ierland veroordeeld tot bijna drie jaar cel, terwijl het zesde bendelid een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg opgelegd. Deze laatste twee bendeleden moeten ook een schadevergoeding betalen.