Politie houdt opnieuw verdachte aan wegens opruiing op sociale media

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden wegens opruiing op sociale media. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma besloot onlangs nog een 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij op sociale media opriep tot rellen in Utrecht een online gebiedsverbod op te leggen.

De nu aangehouden verdachte is een 20-jarige man uit Arnhem die ook zou hebben opgeroepen tot rellen in Utrecht. Onderzoek van de politie leidde naar de verdachte, die woensdagavond door een arrestatieteam werd aangehouden. Bij een aansluitende doorzoeking van de politie werden meerdere wapens in zijn woning in beslag genomen.

"Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die strafbare feiten plegen, zowel in het fysieke domein, als in de online-wereld. Hieronder valt dus ook opruiing; het al dan niet via social media aanzetten van anderen tot het plegen van strafbare feiten", zo laat de politie weten. Die stelt verder dat niet alleen het plaatsen van dergelijke berichten strafbaar is, maar ook het delen ervan.