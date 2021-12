ING gaat jongeren via bank-app waarschuwen geen katvanger te worden

ING gaat jongeren via de bank-app waarschuwen om geen katvanger te worden. De bank verstuurt deze boodschap in het verlengende van een internationale politieoperatie gericht tegen katvangers. Volgens de politie maken criminelen bij vrijwel alle vormen van internetfraude gebruik van de bankrekeningen van anderen.

Tijdens een internationale politieoperatie in 27 landen werden de afgelopen maanden 1803 vermeende katvangers aangehouden. Alleen al in de regio Rotterdam waren er vijftien actiedagen waarbij de politie zo’n tweehonderd vermeende katvangers aanhield. Vaak gaat het om jongeren. Als onderdeel van een preventiecampagne van politie en banken hebben mbo- en hbo-scholen een persoonlijke brief en informatiepakket gekregen.

Daarnaast maakte Stichting Halt samen met de banken een speciale les over katvangers voor mbo-leerlingen. Verder zal ING, in het verlengde van de politieoperatie tegen katvangers, aan alle jonge rekeninghouders via de bank-app een bericht versturen om te voorkomen dat zij zich laten gebruiken als katvanger.

"Niet de criminelen draaien op voor de schade, maar de katvangers, die bovendien strafrechtelijk kunnen worden vervolgd", stelt Caroline Sander, teamleider bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF) van de Landelijke Eenheid. "Door ons op hen te richten verstoren we het criminele proces en kunnen de daders die erachter zitten het geld moeilijker wegsluizen. Bovendien levert dit ons waardevolle informatie op over die personen. Zo voorkomen we meer slachtoffers van cybercriminaliteit."