Google onderzoekt mogelijk misbruik ter reparatie aangeboden Pixel-telefoons

Google is in de Verenigde Staten een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van ter reparatie aangeboden Pixel-telefoons, waarbij er onder andere werd ingelogd op Gmail-accounts van gebruikers en hun privéfoto's bekeken. Dit weekend liet gameontwikkelaar en auteur Jane McGonigal haar 149.000 volgers op Twitter weten dat ze in oktober haar Pixel-telefoon ter reparatie naar Google had gestuurd en er dit weekend opeens op haar accounts werd ingelogd.

"Net zoals anderen is overkomen heeft iemand de telefoon gebruikt om op mijn Gmail, Google Drive, back-up-e-mailaccount voor Google Photos en Dropbox in te loggen, en ik kan aan de hand van de activiteitenlogs zien dat ze tal van selfies hebben geopend om naaktfoto's te vinden", aldus McGonigal. De aanvaller wijzigde haar Gmail-instellingen waardoor alle securitymeldingen van Google als spam werden aangemerkt.

Volgens McGonigal blijkt uit de trackinginformatie van FedEx dat de telefoon bij Google is afgeleverd, maar heeft het techbedrijf die als 'vermist' opgegeven. Google adviseert gebruikers die hun toestel ter reparatie aanbieden om eerst een fabrieksreset uit te voeren, maar dat is afhankelijk van de schade soms zeer lastig of zelfs onmogelijk, aldus McGonigal.

Google laat in een verklaring tegenover The Verge weten dat het een onderzoek naar de claim van McGonigal heeft ingesteld. Op dit moment is onduidelijk of het toestel in het reparatiecentrum van Google is onderschept of tijdens het transport, en wie de telefoon nu heeft. Eerder dit jaar besloot Apple om een 21-jarige vrouw uit de Verenigde Staten miljoenen dollars te betalen nadat reparateurs foto's van haar iPhone op Facebook had geplaatst.