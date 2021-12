Mozilla voorziet Firefox 95 van nieuwe sandboxtechnologie RLBox

Mozilla lanceert morgen Firefox 95 die van een nieuwe sandboxtechnologie genaamd RLBox is voorzien die de browser beter tegen aanvallen moet beschermen. Alle grote browsers maken gebruik van een eigen sandboxproces om webcontent in te laden. Dit moet in theorie voorkomen dat een aanvaller de computer via een kwetsbaarheid in de browser kan overnemen. Er is namelijk een tweede kwetsbaarheid vereist om uit de sandbox te breken.

Firefox voor de desktop isoleert daarnaast elke website in een eigen proces om zo te voorkomen dat de ene site toegang tot de andere zou kunnen krijgen. In de praktijk blijkt dat aanvallers meerdere kwetsbaarheden combineren. Zo wordt er eerst een beveiligingslek gebruikt om het gesandboxte proces te compromitteren waarin de malafide website draait, gevolgd door een tweede kwetsbaarheid om uit de sandbox te ontsnappen.

Volgens Mozillas Bobby Holley zijn er daarom meerdere beveiligingslagen nodig om gebruikers te beschermen. De Firefox-ontwikkelaar ziet een nieuwe sandboxtechnologie genaamd RLBox, ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de University of California San Diego en de University of Texas, als oplossing. RLBox zorgt voor het isoleren van subonderdelen in een eigen proces om de browser veiliger te maken.

In plaats van de code in een geheel eigen proces te laden, wat nadelige gevolgen heeft voor prestaties en geheugengebruik, maakt RLBox gebruik van WebAssembly om potentieel buggy code te isoleren. RLBox compileert de code van het subonderdeel, zoals een audio- of videocodec, in WebAssembly, waarna de WebAssembly in native code wordt gecompileerd. Holley noemt dit een grote overwinning, omdat het gebruikers onder andere tegen supply-chain-aanvallen via dergelijke codecs moet beschermen.

De Mozillamedewerker erkent dat RLBox niet voor alle subonderdelen van Firefox werkt, maar er verschillende onderdelen zijn waar het prima inzetbaar is. Daarnaast hoopt Holley dat ook andere browsers de technologie gaan gebruiken. Vooralsnog wordt RLBox binnen Firefox 95 gebruikt om vijf verschillende modules te isoleren, namelijk Graphite, Hunspell, Ogg, Expat en Woff2. De nieuwste Firefoxversie is vanaf morgen te downloaden.