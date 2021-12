Eurostar start proef met gezichtsherkenning op Londens treinstation

Hogesnelheidstreindienst Eurostar is op het Londense treinstation St Pancras een proef met gezichtsherkenning gestart, waardoor de ticket- en paspoortcontrole van treinreizigers via een gezichtsscan plaatsvindt. Reizigers moeten hun identiteitsdocument via hun iPhone scannen en vervolgens een biometrische gezichtsscan uitvoeren dat ze de houder van het identiteitsdocument zijn.

Vervolgens wordt de biometrische gezichtsverificatie gekoppeld aan het e-ticket. Hierdoor hoeven reizigers niet meer hun digitale ticket of paspoort te tonen, maar volstaan twee gezichtsscans op het treinstation. Volgens iProov, dat de gezichtsscantechnologie levert, wordt alle data in overeenstemming met de AVG verwerkt, niet gedeeld met partijen buiten de proef en binnen zes uur na de reis verwijderd.