Nederlandse politie zoekt naar cyberinformanten voor aanpak cybercrime

De Nederlandse politie is op zoek naar cyberinformanten om zo cybercriminelen te kunnen aanpakken. In tegenstelling tot traditionele informanten zijn mensen met informatie over cybercriminaliteit lastiger te vinden. De politie is daarom een gerichte zoektocht naar cyberinformanten gestart.

"Bij klassieke criminele samenwerkingsverbanden zijn veel meer poppetjes betrokken en dus ook veel meer mensen die op de hoogte zijn en er mogelijk met de politie over willen praten", zegt een 'runner' van een Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. "Bij cybercriminaliteit is dat lastiger. Het is een behoorlijke uitdaging om cybercriminelen op te sporen, daarom proberen we meer informanten op dit gebied te vinden."

Runners zijn speciaal getrainde rechercheurs die contact onderhouden met informanten. De runner waarover de politie vandaag bericht heeft alleen contact met cyberinformanten die bijvoorbeeld informatie over WhatsAppfraude, ddos-aanvallen, ransomware en inbraken op systemen hebben. "We worden steeds meer geconfronteerd met cybercrime. Voor de opsporing is het belangrijk dat we die ontwikkeling ook kunnen duiden door informatie in te winnen", merkt de rechercheur op.

Hij stelt dat mensen met inlichtingen over cybercriminaliteit zich nog te weinig bij de politie melden. "We proberen hen dus actief binnen te halen. Soms hebben de cybercrimeteams verdachten binnen zitten, die ook interessant voor ons kunnen zijn. Of er zijn getuigen die alleen anoniem informatie willen delen. En we zijn actief op internetfora en het darkweb, waar we potentieel interessante informanten benaderen."