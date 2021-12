Amerikaanse leger voert offensieve operaties uit tegen ransomwaregroepen

Het Amerikaanse leger heeft offensieve operaties tegen ransomwaregroepen uitgevoerd, zo heeft generaal Paul Nakasone, hoofd van het U.S. Cyber Command, tegenover The New York Times laten weten. Een woordvoerder van het U.S. Cyber Command bevestigt het ook tegenover CNN.

Het U.S. Cyber Command is een afdeling van het Pentagon die zich met het plannen en coördineren van cyberoperaties bezighoudt, met als doel het verdedigen en bevorderen van nationale belangen. Daarbij wordt er samengewerkt met binnenlandse en buitenlandse partners. Het cybercommando werd in 2009 opgericht. Vorig jaar meldde anonieme bronnen dat het cybercommando een aanval had uitgevoerd op het Trickbot-botnet.

Vorige maand stelde Nakasone dat het Cyber Command acties tegen ransomwaregroep had genomen, een boodschap die de generaal dit weekend tegenover The New York Times herhaalde. Naar aanleiding van de aanvallen op de Colonial Pipeline en vleesverwerker JBS zijn het Cyber Command, de Amerikaanse geheime dienst NSA en andere diensten nauwer gaan samenwerken en delen informatie over ransomwaregroepen. Wat voor operaties er precies zijn uitgevoerd en tegen welke groepen wil de generaal niet zeggen.