Google verstoort botnet van 1 miljoen computers en klaagt beheerders aan

Google heeft een botnet dat uit zo'n één miljoen computers bestaat verstoord en is een rechtszaak tegen de verdachte botnetbeheerders gestart. De Glupteba-malware verzamelt data, wachtwoorden en andere inloggegevens van besmette computers en gebruikt die voor het delven van cryptovaluta. Daarnaast worden besmette machines als proxies ingezet voor het routeren van het internetverkeer van anderen.

Naast Windowscomputers infecteert de malware ook ongepatchte MikroTik-routers. Voor het besmetten van computers maakt Glupteba gebruik van pay per install (PPI) netwerken en verkeer dat wordt ingekocht bij traffic distribution systems (TDS), merkt Google op. De malware doet zich onder andere voor als softwarecracks. De criminelen achter de malware gebruiken onder andere de diensten van Google voor de verspreiding ervan. Zo heeft het techbedrijf 63 miljoen Google Docs verwijderd waarmee de malware werd verspreid, alsmede bijna 1200 Google-accounts, 900 Cloudprojecten en 870 Google Ads-accounts. Verder waarschuwde Google 3,5 miljoen gebruikers voor het downloaden van de malware.

Volgens Google groeide het botnet met duizenden nieuwe apparaten per dag. Samen met industriepartners zoals CloudFlare heeft Google de command & control-infrastructuur, waarmee de criminelen besmette machines aanstuurden, verstoord. Die hebben daardoor op het moment geen controle meer over het botnet. Het is echter de verwachting dat de criminelen zullen proberen om via een back-upmechanisme weer de controle over het botnet terug te krijgen, waarschuwt Google.

Daarom heeft het techbedrijf naast technische stappen ook juridische maatregelen tegen de verdachte botnetbeheerders genomen die zich in Rusland zouden bevinden. Die zijn aangeklaagd voor computerfraude en -misbruik, merkinbreuk en andere claims (pdf). Daarnaast heeft Google de rechter gevraagd om de verdachten tijdelijke beperkingen op te leggen, om zo de technische operatie tegen het botnet te versterken. "Indien succesvol zal deze actie voor echte juridische aansprakelijkheid voor de beheerders zorgen", laat Google weten. De twee blogpostings waarin Google de actie aankondigt zijn op het moment van schrijven offline.