Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro voor overtreden AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd wegens het op ernstige wijze overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de privacytoezichthouder heeft de fiscus jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze verwerkt.

Daarnaast verwerkte de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers om georganiseerde fraude te bestrijden, terwijl deze gegeven hiervoor niet noodzakelijk waren. Tevens gebruikte de fiscus de nationaliteit van aanvragers als een indicator (wel/niet Nederlander) in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees. Wederom waren deze gegevens niet voor dit doel noodzakelijk.

"In alle gevallen – aanvragen beoordelen, fraude bestrijden en het risicosysteem - is de verwerking daarom onrechtmatig en dus verboden", zo oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Door het onnodig opnemen van gegevens is ook de AVG overtreden. Die stelt dat een verwerking geen inbreuk op fundamentele rechten mag maken, zoals het recht niet gediscrimineerd te worden.

Naar aanleiding van het onderzoek van de AP is de Belastingdienst gestart met het opschonen van de interne systemen en zijn alle dubbele nationaliteiten van Nederlanders hier volledig uit verwijderd. Sinds oktober 2018 gebruikt de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers niet meer bij het risicosysteem en sinds februari 2019 niet meer bij de bestrijding van georganiseerde fraude.

"Dat de overheid niet onnodig informatie over jou opslaat en verwerkt. En dat discriminatie geen rol speelt in jouw contact met de overheid. Dat is bij Toeslagen vreselijk misgegaan, met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kan deze boete dat niet ongedaan maken. Maar het is wel een belangrijke stap in een breder herstelproces", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. De Belastingdienst kan nog in bezwaar gaan tegen de boete.