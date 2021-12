Protest tegen honderden slimme camera's van Universiteit Leiden

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden hebben gisteren geprotesteerd tegen de honderden slimme camera's die de universiteit in onderwijsgebouwen en onderwijszalen heeft opgehangen. De Universiteit Leiden noemt de camera's "classroom scanners" die alleen meten hoeveel personen er in een ruimte aanwezig zijn.

Universiteitsblad Mare meldde vorige week dat de privacyinstellingen van de camera's zo waren ingesteld dat ze veel meer analyseren dan alleen getallen. "De universiteit meldde dat de camera’s op privacyniveau 1 stonden. Uit gegevens die Mare bekeek, bleek dat minstens een camera, waarvan de login-pagina via Google was te bereiken, op privacyniveau 0 stond, en dat daarmee dus een livestream te zien was", aldus het magazine.

Standaard staan de camera's op privacyniveau nul ingesteld, zo laat de universiteit weten. "Hierbij zijn inderdaad personen, die je van bovenaf ziet, zichtbaar in beeld." Volgens de universiteit wordt dit privacyniveau alleen gebruikt bij het instellen en kalibreren van de camera's. "Na kalibratie worden alle scanners meteen voorzien van een privacyfilter." De camera's staan nu op privacyniveau 3 ingesteld, waarbij alles wordt weggefilterd. "Zichtbaar is alleen de zogenaamde tellijn die blauw oplicht als iemand de tellijn passeert", zo legt de universiteit uit in een document over de camera's (pdf).

Naar aanleiding van de in totaal 371 camera's die de universiteit plaatste stuurden honderdzeventig medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen een brandbrief naar de decaan, waarin ze hun zorgen over de camera's uiten. Gisteren besloten medewerkers en studenten tegen de camera's te demonstreren en eisen dat die worden weggehaald.

"Wat voor mij een groot punt is, is dat het systeem disproportioneel is. Er kan veel meer worden gedaan dan echt nodig is", liet universitair docent Hilde van Meegdenburg tijdens het protest weten. "De universiteit wil het niet hebben over de principiële privacykwesties rondom deze camera’s. Ze bagatelliseren bewust wat dit systeem allemaal kan. Dit zijn geen camera’s die kijken of er uit het fietsenschuurtje wordt gestolen. Ze kunnen zoveel meer."

De universiteit is niet van plan om aan het verzoek van de demonstranten gehoor te geven. Op de eigen website laat de universiteit weten dat het voornemens is de camera's, die in alle onderwijsgebouwen en in de meeste onderwijszalen hangen, te blijven gebruiken. "We begrijpen de onrust die ontstaan is over de scanners. Alles met privacy ligt onder een vergrootglas tegenwoordig, en dat is terecht. We hadden alerter moeten zijn en eerder onze medewerkers en studenten moeten informeren over de scanners in onze gebouwen", stelt voorzitter Annetje Ottow van het College van Bestuur.

Ottow benadrukt dat de universiteit geen andere informatie opslaat en niets verzamelt. "Er is niemand herkenbaar in beeld. Ook zijn er nooit gegevens gelekt. De privacy van onze studenten en medewerkers is met deze scanners gewaarborgd. "