Nederlandse regering voor het sideloaden van apps op iPhones en iPads

De Nederlandse regering wil dat eigenaren van iPhones en iPads de mogelijkheid krijgen voor het sideloaden van apps en zo niet langer meer afhankelijk zijn van de Apple App Store. Dat liet demissionair minister Blok van Economische Zaken onlangs weten tijdens een overleg van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Apple stelt dat sideloading gebruikers blootstelt aan allerlei veiligheidsrisico's en de kans op malware vergroot.

Tijdens het overleg van de commissie, dat over online veiligheid en cybersecurity ging, kwam ook het onderwerp sideloading ter sprake. Europa wil door middel van de Digital Markets Act Apple dwingen om sideloading toe te staan. "Apple heeft daar een probleem mee, want het bedrijf kan de veiligheid dan niet meer garanderen. Daar hebben we een discussie over gehad. Hoe ziet de minister dan die verplichting voor bijvoorbeeld Apple om sideloaden toe te staan? Dat zorgt namelijk voor een extra security issue", stelde PVV-Kamerlid Van Weerdenburg tijdens het overleg.

"Ik geloof dat zo'n beetje de hele rijksoverheid met een iPhone loopt. Die aanbieder zegt dus: we kunnen de veiligheid niet garanderen als wij worden verplicht om sideloaden toe te staan op die toestellen. Dus Nederland is voor die verplichting tot sideloading in Europa. Maar tegelijkertijd zegt de minister hier: nee, we moeten de vitale aanbieders ook wel de mogelijkheid geven om dat allemaal veilig te doen", ging Van Weerdenburg verder die hierin een tegenstelling ziet.

Volgens Blok moet de Digital Services Act de positie van eindgebruikers en uitdagers van grote techbedrijven versterken. "En wil doorbreken dat je alleen via de App Store Apple apps kan downloaden. Dat doel steunt de Nederlandse regering, want anders bestendig je de machtspositie van een groot bedrijf en beperk je de consument, die inderdaad heel vaak zo'n iPhone heeft, in zijn keuzevrijheid."

Vorige maand publiceerde Apple nog een document waarin het de risico's van sideloading bespreekt. Het zou gebruikers onder andere aan meer malware blootstellen. "Omdat Android sideloading ondersteunt, heeft malware zich op dat platform makkelijker kunnen verspreiden", aldus Apple.

De minister voegde toe dat Apple de mogelijkheid heeft om gebruikers te laten weten dat via de App Store gedownloade apps zijn gecontroleerd. "Dat is ook prima. Dan is het hun kwaliteitskeurmerk en kun je daar klagen als je ontevreden bent. Maar Apple heeft dan niet de mogelijkheid om te zeggen: het mag alleen via mijn App Store. Dat is volgens mij ook echt een gewenste situatie, want anders breng je de consument niet in de positie van keuzevrijheid en voorkom je dat nieuwe toetreders ook echt kunnen toetreden", aldus Blok.

Daardoor komt de verantwoordelijkheid wel bij de eindgebruikers te liggen. "En ja, dat betekent vervolgens dat degene die zo'n app downloadt, zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan. Dat is natuurlijk vaker zo wanneer een consument iets aanschaft." Er is volgens Blok geen sprake van een systeemrisico." Het is niet zo dat daarmee een hele vitale infrastructuur kan imploderen. Het kan zijn dat de app niet goed werkt of bijwerkingen heeft. Dat is vervelend, maar het is geen risico voor de vitale infrastructuur."