Google werkt samen met WHO aan ontwikkelkit voor gezondheidsapps

Google werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan een open source software developer kit (SDK) voor het ontwikkelen van gezondheidsapps voor het Androidplatform. Volgens Google gebruiken veel zorgmedewerkers smartphone-apps om gezondheidsdata te beheren. Deze data bevindt zich echter vaak in verschillende apps die verschillende dataformaten gebruiken.

Dit maakt het lastig voor zorgmedewerkers om over alle informatie te beschikken die ze nodig hebben, claimt Google. Daarnaast zou dit het ook lastig voor zorgverleners en -organisaties maken om data uit te wisselen. Door met de WHO samen te werken wil Google een SDK ontwikkelen waarmee Androidontwikkelaars weer allerlei gezondheidsapps kunnen maken.

"Met Android op drie miljard apparaten wereldwijd, biedt deze samenwerking een kans om meer zorgmedewerkers in de frontlinie te ondersteunen", zegt Fred Hersch van Google Health. De SDK moet zorgmedewerkers toegang tot apps geven die helpen bij het maken van beslissingen. Zo gebruikt de WHO de SDK voor de ontwikkeling van EmCare, een app voor zorgmedewerkers in noodsituaties.

De SDK biedt een verzameling van applicatieonderdelen, voor bijvoorbeeld de opslag, toegang tot en uitwisseling van data, wat tot een snellere ontwikkeling van gezondheidsapps moet zorgen. Hersch stelt dat de SDK geen data met Google deelt. De komende maanden zal de ontwikkelkit breder beschikbaar worden.